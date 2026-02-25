Американски военен самолет с петима военнослужещи на борда се е ударил в бетонна преграда при опит за излитане по време на тренировъчна операция във Филипините. При инцидента са пострадали всички пасажери и пилотът. Той и двама от колегита му са транспортирани в болница. Другите пострадали са получили медицинска помощ на място, посочва полицията в първоначалния си доклад.

Обучението, което включвало кацане и излитане на транспортен самолет на Американските военновъздушни сили от „алтернативна зона за кацане“, е било предварително планирано и координирано с филипинските власти. По време на контролираната дейност машината успяла да кацне, но при излитането поднесла и се отклонила от траекторията си.

Подобни специализирани тренировки са необходими, за да се подготвят военните сили за различни кризисни ситуации, включително когато обичайните летища и писти станат неизползваеми при тайфуни или земетресения.

Американските сили имат право да провеждат съвместни учения с филипинските си партньори на територията на страната съгласно споразумение от 1999 г. През последните години мащабните съвместни военни учения са насочени към укрепване способността на Филипините да защитават територията си и да гарантират свободата на навигация и полети в Южнокитайско море. В региона от години има напрежение и сблъсъци между бреговата охрана и военноморските сили на Китай и Филипините, като териториалните претенции в по-голямата си част се предявяват от Пекин. В споровете са замесени още Виетнам, Малайзия, Бруней и Тайван.

Редактор: Цветина Петкова