Рекордните 274 алпинисти изкачиха връх Еверест в сряда. Това е най-големият брой достигнали върха от южната страна на планината в рамките на един ден, съобщи непалски туристически служител, цитиран от CNN.

Record 274 climbers scale Mount Everest in a single day from Nepali side https://t.co/Xtg1jz9dRO https://t.co/Xtg1jz9dRO — Reuters (@Reuters) May 21, 2026

Това е с почти 50 повече от предишния рекорд от 223, поставен на 22 май 2019 г., макар че общият брой тогава е бил по-висок, тъй като някои алпинисти са достигнали върха от северната страна в Тибет. Китай не е издал разрешителни за изкачване на северната стена тази година, сочат съобщения.

Hundreds of climbers scaled Mount Everest in a single day, setting a new record with 274 successful ascents, officials said Thursday.



Риши Бандари, генерален секретар на Асоциацията на експедиционните оператори в Непал, потвърди информацията пред CNN, като отдаде успеха на добрите метеорологични условия.

Най-високата планина в света, Еверест, има ключов пролетен прозорец за алпинистите, които се надяват да достигнат върха, обикновено в средата до края на май. Суровите зимни ветрове отслабват през това време, което позволява на катерачите по-добре да се насочат към върха. Тази година годишният пролетен сезон за катерене започна, след като блокиране на маршрута до върха причини смущения за стотици надеждни катерачи.

The summit window for Everest has opened. Hundreds of climbers are lining up. Over 1,000 climbers are expected to attempt the summit in the coming weeks. With the northern route closed, the Nepal side is facing the full rush. (LBC) pic.twitter.com/NVxqzUZrkk — World Vibe (@world_vibe_en) May 21, 2026

В началото на сезона за изкачване, огромен леден блок блокира пътя към Еверест

Леденият лед, възпрепятстващ пътеката, блокирани алпинистите в базовия лагер. Специализиран екип, известен като "лекари на ледопада" седмици наред, за да премахнат големия замръзнал блок. Маршрутът в крайна сметка беше отблокиран на 13 май, но забавянето предизвика опасения от пренаселеност в планината поради струпването на катерачи. Непал е издал близо 500 разрешителни за изкачване на планината тази година.

Пренаселеността на Еверест е сериозен проблем в последните години. Снимка от 2019 година, направена от алпиниста Нирмал Пурджа, предизвика огромно внимание на обществеността по този въпрос. Кадарът показва дълга редица от катерачи, скупчени на открит хребет, чакащи да достигнат върха.

In this file handout photo taken on May 22, 2019 and released by climber Nirmal Purja's Project Possible expedition shows heavy traffic of mountain climbers lining up to stand at the summit of #MountEverest !

Този район е известен като "зоната на смъртта", а броят на алпинистите в този момент е бил около 320 души.

