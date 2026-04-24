Огромен и нестабилен леден блок блокира пътя към връх Еверест от базовия лагер в Непал, точно когато в Хималаите започва пиковият сезон за изкачване.

Леденият блок, известен като серак, е висок 30 метра и се намира на около 600 метра под Лагер 1 от непалската страна на планината, съобщава "Би Би Си".

Шерпите специалисти, наричани „доктори на ледопадите”, които закрепват въжета и стълби в долната част на маршрута към най-високия връх в света, не могат да намерят начин да заобиколят ледения блок. Според тях, единственият вариант е да се изчака леденият блок, наречен серак, да се стопи – което, както се надяват, ще стане в рамките на няколко дни. Забавянето означава, че подготовката е със седмици закъснение спрямо графика за пролетния сезон, когато времето за изкачване на Еверест обикновено е най-добро. Заради това нарастват опасенията, че и тази година ще се образуват опашки от алпинисти, за да достигнат върха.

„Докторите на ледопадите “ работят за Комитета за контрол на замърсяването в Сагарматха (SPCC), който отговаря за поставянето на въжетата чак до Лагер 2 под Еверест. Обикновено по това време на април те вече трябва да са прокарали маршрута до Лагер 3, но все още са блокирани от ледената маса, на около 600 м под Лагер 1. Министерството на туризма на Непал проучва различни варианти, включително транспортиране на екипи до Лагер 2 с хеликоптер. Идеята е да се качат хора за поставяне на въжета и необходимия им багаж до Лагер 2, на около 6400 м.н.в., за да могат да отворят маршрута нагоре. Благоприятно време се очаква само до края на май, а с топенето на ледения блок, който в момента пречи на преминаването по маршрута, шерпите се надяват, че работата по закрепването на въжетата до Лагер 2 ще приключи в рамките на няколко дни, а изкачването до върха – в рамките на една седмица. Въпреки войната в Иран и нейното отражение върху цените на горивата и пътуванията, очакванията са тази година много хора да се опитат да изкачат Еверест.