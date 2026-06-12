-
Провокации и вдъхновяващи човешки истории в „Шеф под прикритие – Аватар“
-
"Съдебен спор" заради липсата на вода от 8 години
-
„Усещане за инфлация“ в „Темата на NOVA”
-
„На кафе“ с Мона, Любо Киров, Борислав Захариев и Симона Загорова
-
Денислава: Във финалния кръг на Smart Face всичко зависи от късмета
-
Смела и късметлийска игра и в "Сделка или не"
Коментират Елица Виденова, Александър Чакмаков и д-р Светломир Дамянов
Излязоха информации за огромни заплати на директори на държавни институции, а същевременно те имат и огромни дългове. Колко трябва да получават ръководителите в бюджетния сектор – от болниците до парламента? Тази тема коментираха в предаването „Пресечна точка” пиар експертът Елица Виденова, директорът на Първа АЕГ Александър Чакмаков и стоматологът д-р Светломир Дамянов.
Тримата събеседници коментираха и границите на политическата коректност в навечерието на „София Прайд” и „Шествие за семейството”.
Гледайте цялото предаване.Редактор: Ина Григорова
Последвайте ни