Излязоха информации за огромни заплати на директори на държавни институции, а същевременно те имат и огромни дългове. Колко трябва да получават ръководителите в бюджетния сектор – от болниците до парламента? Тази тема коментираха в предаването „Пресечна точка” пиар експертът Елица Виденова, директорът на Първа АЕГ Александър Чакмаков и стоматологът д-р Светломир Дамянов.

Тримата събеседници коментираха и границите на политическата коректност в навечерието на „София Прайд” и „Шествие за семейството”.

Гледайте цялото предаване.

Редактор: Ина Григорова