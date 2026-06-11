Бюджетният дефицит на САЩ за май е спаднал с 23 млрд. долара, или 7%, до 293 млрд. долара, главно заради промени в календара от предходната година при изплащането на помощи. Както разходите, така и постъпленията са намалели. Разходите са понесли сериозен "удар" от възстановяването на спешните мита на президента Доналд Тръмп, съобщи в сряда американското Министерство на финансите, цитирано от "Ройтерс".

Възстановяванията на мита възлизат на 21,97 млрд. долара през май срещу брутни митнически постъпления от 21,93 млрд. долара, което води до нетни митнически изходящи потоци от 42 млн. долара за месеца, съобщи финансовото ведомство.

Бюджетният дефицит на САЩ е с 4% ръст спрямо миналата година

Агенцията за митници и гранична охрана на САЩ започна да издава възстановявания на около 166 млрд. долара от мита, събрани по силата на Закона за международни извънредни икономически правомощия, които бяха обявени за незаконни от Върховния съд на САЩ през февруари. Преди това митата се бяха превърнали в значителен източник на месечни постъпления за министерството на финансите, достигайки нива от около 30 млрд. долара в края на миналата година.

Общите постъпления за май спаднаха с 36 милиарда долара, или 10%, до 336 млрд. долара в сравнение с май 2025 г., докато разходите спаднаха с 59 млрд. долара, или 9%, до 628 млрд. долара.

Кое е вярно: Митата помагат или вредят?

Като се вземат предвид обаче календарните промени на някои плащания от юни 2025-а в май същата година, Министерството на финансите заяви, че коригираният бюджетен дефицит за май в размер на 293 млрд. долара би представлявал увеличение със 71 млрд. долара, или 32%, спрямо предходната година.

Бюджетният дефицит за първите осем месеца на фискалната 2026 г., започваща на 1 октомври, възлиза на 1,246 трилиона долара, което представлява спад със 118 млрд. долара, или 9%.

Редактор: Станимира Шикова