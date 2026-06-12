Министерството на здравеопазването предвижда въвеждането на нова функционалност в мобилното приложение „еЗдраве“, наречена „Публичен контрол“.

Основната цел на софтуерното решение е да даде възможност на гражданите да упражняват директен контрол върху вписванията в Националната здравноинформационна система (НЗИС) и да подават обратна връзка дали разпознават конкретно медицинско събитие, регистрирано на тяхно име или на профил на техен близък.

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Чрез този механизъм министерството цели да предотврати и да установява на ранен етап случаи на фиктивно отчетени медицински дейности. Важно е да се уточни, че новата опция има изцяло контролни функции и не е предназначена да оценява удовлетвореността на пациентите, качеството на услугите или отношението на медицинските специалисти.

Новият информационен блок ще се визуализира под формата на унифициран въпрос „Вие ли сте били?“ само в детайлния екран на новорегистрирани събития, за да може потребителят да вижда пълния контекст - лечебно заведение, лекар, дата и диагноза. Този подход е избран умишлено, за да се избегне натоварване на началния екран и да се минимизира рискът от прибързани или погрешни отговори.

Системата ще обхваща широк кръг от събития, сред които извършени прегледи, хоспитализации, издадени и изпълнени направления или електронни рецепти, лабораторни изследвания и поставени имунизации. Опцията за публичен контрол ще бъде достъпна както за личните профили, така и за свързаните към тях профили на непълнолетни деца.

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Потребителите ще могат да избират между два конкретни отговора -„Да“, с което потвърждават достоверността на събитието, или „Не“, в случай че не разпознават регистрираната дейност и липсва информация тя изобщо да е била извършена. Подаването на отговор е еднократно и не може да бъде променяно, а след гласуването блокът се скрива и системата издава различно по цвят и текст съобщение в зависимост от избора на гражданина.

Всички подадени сигнали ще се записват в защитена среда в НЗИС с точен час и идентификатор. Събраните данни ще се използват от оторизираните служители на Министерството на здравеопазването, РЗИ и Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ за последващи анализи, проверки и безкомпромисен последващ контрол, като основен фокус на инспекциите ще бъдат случаите с маркиран отрицателен отговор.

Редактор: Цветина Петкова