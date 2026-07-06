Климатичните промени и повишаването на температурата на морските води създават все по-благоприятни условия за развитието на т.нар. месоядни бактерии. Това обясни в ефира на предаването "Социална мрежа" по NOVA NEWS вирусологът проф. Радостина Александрова от БАН.

Коментарът ѝ е във връзка с новината, че туристическият сектор в Европа следи с безпокойство разпространението на опасни бактерии от рода Vibrio, известни като „бактерии човекоядци“.

Проф. Александрова каза, че въпросната бактерията не е нова, но се развива по-активно в по-топли води, най-вече в периода от май до октомври. Въпреки че тежките случаи са изключително редки, инфекцията може да бъде животозастрашаваща. Причината - бактериите отделят токсини, които увреждат клетките и може да доведат до некроза на тъканите.

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Най-застрашени са хората с отслабена имунна система, както и страдащите от диабет, онкологични, чернодробни и други хронични заболявания. Опасността възниква, когато бактерията проникне в организма през отворена рана, поради което специалистът препоръчва хората с наранявания да избягват къпане в морето.

Проф. Александрова посочи, че бактерията се среща основно в крайбрежните води и в районите около устията на реките. Риск от заразяване съществува и при консумация на недостатъчно добре термично обработени миди и стриди, което може да доведе до стомашно-чревна инфекция.

Сред първите симптоми на инфекцията са зачервяване и подуване около раната, както и повишена температура. При подобни признаци е необходимо своевременно да се потърси медицинска помощ.

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Вирусологът коментира и други актуални заплахи за общественото здраве. Според нея случаите на морбили периодично ще се увеличават, тъй като вирусът е сред най-заразните, познати на медицината. Тя обърна внимание и на ситуацията с ебола, като подчерта, че рискът от разпространение на заболяването остава висок в Демократична република Конго, Уганда и съседните на тях държави.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Иван Иванов