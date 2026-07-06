Министър-председателят Румен Радев пристигна на посещение в Анкара, където проведе среща с турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Разговорът между двамата лидери се състоя в президентския комплекс „Бештепе“ и предшества срещата на върха на НАТО, която събира държавните и правителствените ръководители на страните членки на Алианса.

В центъра на двустранните разговори се очаква да бъдат развитието на българо-турските отношения, икономическото сътрудничество, енергийната свързаност, сигурността по общата граница и регионалната стабилност. Двамата лидери ще обсъдят и актуални международни теми от взаимен интерес.

Румен Радев и външният министър на Турция обсъдиха предизвикателствата пред двете страни

Срещата идва в навечерието на 36-ата Среща на върха на държавните и правителствените ръководители на НАТО в Анкара, на който основни акценти ще бъдат укрепването на колективната отбрана, ситуацията в Черноморския регион, продължаващите конфликти в Близкия изток и повишаването на отбранителните способности на държавите от Алианса.

Очаква се разговорите между Румен Радев и Реджеп Тайип Ердоган да поставят акцент и върху координацията между двете съседни държави по въпроси, свързани със сигурността, миграцията и икономическите връзки в региона.

На летището българският премиер беше посрещнат от министъра на търговията на Турция Юмер Болат, информира кореспондентът на БТА в Анкара Айше Сали. „Посрещнах в Анкара българския премиер Румен Радев, който пристигна в нашата страна, за да се срещне с президента Реджеп Тайип Ердоган“, написа турският министър на търговията в официалния си профил.

Снимка: БТА/Министерство на търговията на Турция

От разпространените снимки става ясно, че българският премиер е придружаван от вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев, министъра на енергетиката Ива Петрова и министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев.

„Решени сме да надградим отношенията между Турция и България, които се основават на силно добросъседство, взаимно доверие, общи ползи, както и да изведем на още по-преден план отношенията ни във всички области, поставяйки акцент върху търговията, инвестициите, транспорта и енергетиката“, заяви Юмер Болат.

Той увери, че ще продължат общите дейности, които да допринесат за стабилността и благосъстоянието на региона.

Редактор: Цветина Петкова