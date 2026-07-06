В разгара на жътвата зърнопроизводителите са с очаквания за добра реколта, но сигнализират, че разходите им са скочили двойно, а изкупните цени остават ниски. Повече по темата коментира зърнопроизводителят от района на Раднево и председател на Тракийския съюз на зърнопроизводителите Радослав Христов в "Обедния информационен блок" по NOVA NEWS.

Той заяви, че в последните 19 години е нямало недостиг на пшеница в България. "Били сме свидетели на най-различни катаклизми, но зърненият баланс в страната винаги е бил осигуряван. У нас се произвеждат между 6 и 7 млн. пшеница, а за изхранване на населението са необходими около 2 млн.", обясни Христов.

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"Проблемът е във високите производствени разходи и нарушеният баланс. Единствената цена, която остана непроменена, е тази на зърното. Тя е такава от 2010 г. насам. Тогава цената на зърното беше 150 евро на тон, а основният минерален тор струваше 140 евро на тон. Сега цената на зърното е отново същата, а торовете струват 460-470 евро на тон", обясни председателят на зърнопроизводителите.

"Качеството на продукцията зависи от метеорологичните условия. В определена степен зависи от земеделския производител, но основно времето показва какъв ще бъде добивът. Не може да говорим за лошо качество, тъй като всяка суровина е различна", изтъкна той.

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По думите му проблемът с работната ръка е огромен. "От година на година, кадрите, които са обучени, излизат в пенсионна възраст. Друг голям проблем в тази насока е качеството на кадрите, които използваме. Много училища, които подготвяха такъв тип хора, вече са закрити", обясни той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев