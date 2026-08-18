Транспортираха с въздушна линейка до София мъж и жена, пострадали тежко при пожар на бензиностанция в Плевен.

Тя е с 65% изгаряния, съобщи кореспондентът на БТА в Плевен Елина Кюркчиева. Пациентката е евакуирана по спешност до болница „Н. И. Пирогов“, където да продължи лечението си. Първоначално пострадалата била незабавно приета в Спешното отделение в Плевен и след стабилизиране на състоянието ѝ е организирано спешно транспортиране по въздух до столицата.

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От „Сърце и Мозък“ - Плевен са предоставили хеликоптерната си площадка за спешното транспортиране на пациентка на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ до УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ в София. Въздушната мисия била осъществена с бърза координация между лечебните заведения и екипите на спешната медицинска помощ. „Сърце и Мозък“ осигури необходимата инфраструктура за извеждането на пациентката по въздух и продължаването на лечението ѝ в столицата.

От най-голямата спешна болница у нас информираха, че и двамата пациенти са сериозно пострадали и настанени за лечение в реанимация. Състоянието на жената е много по-тежко. Когато състоянието ѝ позволява - тя ще бъде оперирана. Лекарите се борят за живота и на двамата.

Сигнал за инцидента е постъпил в оперативния център на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Плевен в 7:49 часа, съобщи директорът на структурата комисар Станислав Атанасов.

Снимка: "Булфото"

Пожарът обхванал купето и целия автомобил на пострадалата. С нея в колата бил и шофьорът. Те зареждали газ. При излизане от колата жената запалила цигара, което предизвикало запалването на автомобила.

Редактор: Цветина Петрова