Корнишонът в евро е същият като корнишона в лева, но в евро. Това нямаше да е проблем, ако стойността на двете валути беше равна. Само че тя не е - и така корнишонът като много други неща, изведнъж се оказа двойно поскъпнал спрямо миналата година.

Работа от зори до здрач има във фермата на семейство Грозданов в квартал Струмско в Благоевград. Корнишони в градината се садят рядко и затова тази година може да се нарече специална - година с корнишони.

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„Реколтата за момента е добре, ако продължава да бъде такова времето - ще е още по-добре. Изкупната цена е ниска, а хората нямат пари”, казва Стоян.

Цената на корнишона в цифрова стойност е същата като миналата година - с разлика във валутата. „Говорим за цени между 1,20 и 1,30 евро. Миналата година беше същата, но в лева”, допълва той.

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Пазарът на корнишони в момента върви, защото сме в сезона на зимнините. Във фермата на Стоян работната ръка не е много. Нито сметката излиза да се търсят работници на надница, нито има особено голям наплив от желаещи да се трудят на полето. „Работим семейно”, казва той. А освен за плодовете и зеленчуците в градините си, той има да се грижи и за голямо семейство.

Най-големият проблем за родните производители е, че те не усещат подкрепата на държавата. „Държавата трябва да започне да гледа над родното производство, независимо какво е то. Да гледат първо да се реализира продукцията на българския земеделец и тогава да се внася”, казва още производителят.

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