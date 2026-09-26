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През годините той е работил с деца с увреждания и от ТВУ-та, а днес търси скритото природно богатство
Васил Табаков е легенда в търсенето на подземни води. Той е на 82 години и 29 години се занимава с тази дейност. Обиколил е почти цяла България. Той търси вода с помощта на бакърени пръчки, с които търси сигнал.
Той разказа в ефира на “Събуди се” как точно се търси вода с помощта на пръчките.
Васил разказа още, че преди да започне да се занимава с търсене вода е учел в фотография в университета, след което се е заел с подобряване начина на живот на децата от ТВУ-тата в годините преди 1989 г. Той е завършил и дефектология и сподели повече за работата си с децата през годините. Дори прави планински походи за деца с увреждания. "Те ме направиха много чувствителен", сподели мъжът.
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"Ще търся вода, докато мога. Безводието подгони много хора, водата изчезва", казва още Васил с тъга.
Целия разговор гледайте във видеото.
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