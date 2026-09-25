Песни на Паша Христова и група „Авеню“ озвучиха ревюто на българския дизайнер Едис Пала по време на Седмицата на модата в Милано. Специален микс между „Повей, ветре“ и „Бягство“ съпроводи представянето на колекцията му за пролет/лято 2027, като според екипа емоционалното изпълнение е разчувствало част от публиката, включително гости, които не разбират български.

В центъра на новата колекция е темата за преодоляването на самотата и изграждането на близост между хората. Неин символ е таралежът – образ на човешките защити и „бодли“, които постепенно отстъпват пред доверието и истинските отношения.

Снимка: Едис Пала

За част от моделите Пала използва и нова техника за плетене на две куки с естествена кожа, чрез която са постигнати характерните обеми и текстури.

Снимка: Едис Пала

В създаването на шоуто участват и други български творци. Дизайнерът Крос Тосков работи по аксесоарите, студентът от Националната художествена академия Димитър Аврамов изработва 15 перуки за моделите, а Кристиана Пейчева създава маникюра за дефилето.

Снимка: Едис Пала

С представянето в Милано Едис Пала отбеляза 10 години от създаването на своя бранд и четвъртото си поредно участие в Milan Fashion Week.

Редактор: Цветина Петкова