Тази седмица в рубриката „Новите известни” гостува семейство Делчеви, по-познати в социалните мрежи като „д-р Модерна майка” и нейният съпруг. Радостина е дипломиран стоматолог, но избира пътя на нутриционист и специалист по детско хранене, за да помага на родителите в процеса на захранване.

В своя профил тя показва майчинството с неговите силни и слаби моменти под мотото „Не си сама”. Радостина разказва откровено за раждането на близнаците си и спешната операция, която претърпява само часове след сватбата им. Въпреки тежкия период и времето, прекарано от децата в кувьози, семейството преминава през изпитанието с много вяра и търпение.

"Новите известни": Димитър Енчев - актьорът със забавните видеа в социалните мрежи

„Моята мисия е да покажа на всяка една майка, че не е сама в предизвикателствата, през които преминава по време на майчинството”, споделя Радостина. Тя често дава личния си телефон на други майки, за да им предложи подкрепа и кураж в трудни моменти.

Семейството споделя и за „чудото” на третата бременност, която идва неочаквано, след като Радостина е била убедена, че не може да има повече деца поради преживените здравословни проблеми. Маргарит, който се занимава с маркетинг и помага активно в развитието на социалните мрежи на съпругата си, призовава родителите да отделят колкото се може повече време на децата си, докато са малки.

Повече гледайте във видеото.