Редки реликви от вселената на „Междузвездни войни” са изложени в японската столица Токио. Сред тях са светлинният меч на Дарт Вейдър, шлемът на Мандалорианеца, оригинални костюми и подписани колекционерски карти.

Експозицията е част от предстоящ аукцион през ноември. Очакванията са някои от предметите да намерят новите си притежатели за рекордни суми.

Стопкадър

Реквизити от култови филми - на търг за милиони долари

Светлинният меч на Вейдър например, използван в Епизод 5 и 6 „Империята отвръща на удара” и „Завръщането на джедаите”, вече е бил продаван за внушителните 3,6 милиона долара.

Стопкадър

На изложбата са представени още реквизит от „Живите мъртви”, редки карти Pokémon, както и ретро видеоигри.

Редактор: Ина Григорова