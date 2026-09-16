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Експозицията е част от предстоящ аукцион през ноември
Редки реликви от вселената на „Междузвездни войни” са изложени в японската столица Токио. Сред тях са светлинният меч на Дарт Вейдър, шлемът на Мандалорианеца, оригинални костюми и подписани колекционерски карти.
Експозицията е част от предстоящ аукцион през ноември. Очакванията са някои от предметите да намерят новите си притежатели за рекордни суми.
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Светлинният меч на Вейдър например, използван в Епизод 5 и 6 „Империята отвръща на удара” и „Завръщането на джедаите”, вече е бил продаван за внушителните 3,6 милиона долара.
Стопкадър
На изложбата са представени още реквизит от „Живите мъртви”, редки карти Pokémon, както и ретро видеоигри.Редактор: Ина Григорова
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