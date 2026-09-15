Европейският съюз трябва да засили мерките срещу Кремъл, включително да преразгледа издаването на туристически визи за руски граждани, за да противодейства на хибридните атаки на Москва. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас пред Европейския парламент.

„Въпреки международните усилия за прекратяване на войната, Путин избира да засилва агресивната си война срещу Украйна и враждебните действия срещу Европа. Едно е напълно ясно: Путин няма да спре, докато не бъде спрян“, каза Калас.

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„Щом Русия е готова да поема по-големи рискове, Европа трябва да ѝ наложи по-висока цена“, добави тя.

По думите ѝ Европа се сблъсква с „постоянно увеличаване на хибридните атаки“ от страна на Русия, насочени към отслабване на подкрепата за Украйна. Притесненията са нараснали през лятото, когато на германско летище беше открит дрон с експлозиви, за което Берлин обвини Москва.

Освен засилване на подкрепата за Киев и санкциите срещу Кремъл, Калас призова ЕС да увеличи контрола върху руснаците, влизащи на територията на блока. „Можем допълнително да затегнем контрола върху движението на руските дипломати в Шенген. Можем да забраним издаването на визи на руски бивши военнослужещи и трябва да преразгледаме издаването на туристически визи за руски граждани“, заяви тя.

„Трябва да намалим броя на хората, които извършват атаки на европейска територия“, добави Калас.

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Тя призова държавите от ЕС да подобрят обмена на разузнавателна информация и да увеличат използването на изкуствен интелект в борбата с руската дезинформация.

Докато ЕС обсъжда нови мерки, представители на Запада признават, че е трудно да бъдат спрени действията на Москва, които се извършват в сивата зона под прага на открития конфликт.

„Разполагаме с всички необходими възможности за отговор, когато става дума за хибридни действия. Не винаги това, което правим, ще бъде видимо и публично“, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

„Най-важното, разбира се, е да гарантираме, че Украйна разполага с необходимото, за да продължи борбата“, добави той.

Редактор: Ивета Костадинова