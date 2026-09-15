Григор Димитров ще пристигне в сряда в лагера на националния ни отбор по тенис в Дания. 35-годишният хасковлия се присъединява към тима ни за предстоящите тежки мачове от Световна група I на турнира за Купа „Дейвис".

Гришо и компания ще се изправят срещу Дания на 18 и 19 септември. Арена на двубоя между България и Дания ще бъде зала „Royal Stage" в Хилерьод – предградие на Копенхаген, с капацитет от 2800 зрители. По избор на домакините срещите ще се играят на твърда настилка.

Mачът е с огромен заряд. При победа България ще се завърне в Световната група на Купа "Дейвис", докато при загуба националният ни отбор ще играе през следващия февруари за оставане в Световна група I.

Участието на Гришо ще бъде първото му за България за Купа „Дейвис" от 2015 година насам. Последният му мач за националния отбор е срещу Люксембург в Група II на зона „Европа/Африка". Тогава Григор допринася за победата с 5:0 като гост и си осигурява квота за участие на Олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 година. Димитров има впечатляващ баланс за България в турнира – 16 победи и 1 загуба на сингъл, както и 4 победи и 3 поражения на двойки.

Освен Гришо и братовчед му Алекс Василев, в състава са още Александър Донски, Пьотр Нестеров, Илиян Радулов и Иван Иванов, които са в отлична форма и от неделя тренират на датска земя.

Гледайте Купа „Дейвис“ с Григор Димитров на живо по DIEMA. Не пропускайте сблъсъците в сингъл и двойки на 18 и 19 септември.

Редактор: Цветина Петрова