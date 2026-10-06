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Наблюдава се спад на броя на сделките
Има забавяне на пазара на недвижими имоти, но цените на жилищата все още не показват съществен спад. Това коментираха в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS изпълнителният директор на финансова компания Макс Баклаян и бившият председател на Управителния съвет на Националното сдружение „Недвижими имоти“ Добромир Ганев.
Според Баклаян първият показател, по който може да се проследи състоянието на имотния пазар, е броят на сделките. „Пазарът на имоти е силно инертен, така че първото нещо, което трябва да наблюдаваме, е намаляването на сделките“, посочи той.
По думите му вече трето поредно тримесечие се наблюдава ускоряваща се тенденция към спад на броя на сделките. Според Баклаян това е знак, че пазарът навлиза в по-сериозна промяна.„Това показва, че сме влезли в окото на бурята и балонът се е спукал“, заяви той.
Баклаян прогнозира, че по-съществени промени в цените на жилищата могат да се очакват след втората половина на 2027 г.
Очакваното покачване на цените на жилищата през 2026 г. вероятно ще се ограничи до 10%
На различно мнение е Добромир Ганев. Той също отчита спад в обема на сделките от началото на годината, но подчерта, че тази тенденция е била очаквана. „Хората, които имат нужда от жилище, не са намалели на пазара“, коментира Ганев.
Според него основната причина цените да продължават да се задържат на високи нива е, че в някои райони предлагането все още е по-малко от търсенето. Ганев очаква постепенно забавяне на ръста на цените, но не прогнозира това да се случи в следващите шест месеца.
Баклаян обаче посочи, че реалните сделки вече се сключват на цени, които са с между 5 и 10% по-ниски от обявените офертни стойности. Той отбеляза, че това се случва въпреки отчетения от Националния статистически институт ръст на цените на жилищата.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Дарина Методиева
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