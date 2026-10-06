Съдия Красимира Донева от Районния съд в Бургас няма да участва в процедурата за избор на членове на Висшия съдебен съвет от съдийската квота. Съдийската колегия взе решение да не я допусне до процедурата с шест гласа „за“ и два „против“.

Казусът е свързан с изпращането на документите за кандидатурата ѝ. Случаят беше представен пред колегията от члена на ВСС и представител на Комисията по атестирането и конкурсите Драгомир Кояджиков.

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Според изложеното пред кадровиците Донева твърди, че на 4 септември, в рамките на определения срок, е изпратила необходимите документи за участие. Впоследствие обаче установила, че името ѝ не фигурира сред кандидатите.

След като се свързала с ВСС, станало ясно, че предложението ѝ не е получено на електронната поща на съвета. Случаят е проверен и от ИТ отдела на ВСС.

Донева е предоставила документите повторно, след което те са били сравнени с тези, за които се твърди, че е направен опит да бъдат изпратени в определения срок. Проверката обаче не е могла да установи категорично, че става въпрос за напълно идентични документи.

По време на разглеждането на казуса стана ясно още, че е имало и други кандидати, чиито файлове не са били приети от системата заради големия им обем. В тези случаи подателите са получили автоматично съобщение за проблема, свързали са се своевременно с ВСС и впоследствие са успели да внесат кандидатурите си.

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Донева посочва, че не е получила подобно известие. Според ИТ специалистите на съвета обаче е малко вероятно системата да не е изпратила такова съобщение.

След обсъждането Съдийската колегия реши да не допусне съдията от Бургас до участие в процедурата за избор на членове на ВСС от квотата на съдиите. Решението подлежи на обжалване.

Редактор: Цветина Петкова