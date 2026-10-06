Днес ще бъде представен новият състав на Надзорния съвет на Българската банка за развитие. Очаква се да бъдат представени трима нови членове, предложени от

министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

И тримата избрани са с различен и взаимно допълващ се опит - един от тях е с над 35 години професионален опит, повече от две десетилетия от които в Европейската банка за възстановяване и развитие, научи NOVA.

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Припомняме, че в средата на септември ББР одобри новите членове на Управителния съвет на финансовата институция. Това бяха Ангел Найденов, Костадин Каранлъков и Надя Кошинска.

Редактор: Георги Иванов