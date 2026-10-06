Очаква се да бъдат обявени трима нови членове, предложени от ресорния министър Александър Пулев

Днес ще бъде представен новият състав на Надзорния съвет на Българската банка за развитие. Очаква се да бъдат представени трима нови членове, предложени от
министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

И тримата избрани са с различен и взаимно допълващ се опит - един от тях е с над 35 години професионален опит, повече от две десетилетия от които в Европейската банка за възстановяване и развитие, научи NOVA.

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Припомняме, че в средата на септември ББР одобри новите членове на Управителния съвет на финансовата институция. Това бяха Ангел Найденов, Костадин Каранлъков и Надя Кошинска.

Редактор: Георги Иванов

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