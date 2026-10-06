Тежкотоварен камион се запали и изгоря на автомагистрала „Тракия“ тази сутрин около Сливен.

Инцидентът възникнал минути преди 10 часа в района на 260-ия километър, в платното за движение в посока Бургас. Към този момент няма постъпила информация за жертви или пострадали.

Тир помете няколко коли на „Тракия“, има жертва и ранени (ВИДЕО+СНИМКИ)

Снимка: БГНЕС

Движението в района на инцидента е затруднено. От АПИ апелират водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, докато тече обезопасяването на трасето.

Редактор: Дарина Методиева