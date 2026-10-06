Снимка: БГНЕС
Движението в района на инцидента е затруднено
Тежкотоварен камион се запали и изгоря на автомагистрала „Тракия“ тази сутрин около Сливен.
Инцидентът възникнал минути преди 10 часа в района на 260-ия километър, в платното за движение в посока Бургас. Към този момент няма постъпила информация за жертви или пострадали.
Тир помете няколко коли на „Тракия“, има жертва и ранени (ВИДЕО+СНИМКИ)
Снимка: БГНЕС
Движението в района на инцидента е затруднено. От АПИ апелират водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, докато тече обезопасяването на трасето.Редактор: Дарина Методиева
Източник: БГНЕС
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