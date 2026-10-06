Снимка: БГНЕС
Министрите Георги Пеев и Иван Шишков ще посетят ГКПП „Калотина”
Министрите Георги Пеев и Иван Шишков ще посетят днес ГКПП „Калотина“, за да обсъдят възможностите за изграждане и откриване на още един пункт за преминаване в района. Целта е да се подобри пропускателната способност и да се улесни трансграничното движение между България и Сърбия, включително за хората, които ежедневно пътуват през границата по трудови и професионални причини.
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Обособяването на допълнителен пункт би допринесло за по-бързото и по-ефективно преминаване през границата, като същевременно се създадат по-добри условия за всички пътуващи и за развитието на трансграничните връзки между двете държави.
Редактор: Габриела Павлова
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