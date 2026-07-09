Нова стъпка към намаляване на тежкия трафик в посока Сърбия. Вътрешният министър Иван Демерджиев проведе работна среща със сръбския си колега Ивица Дачич, за да подпишат спогодба за откриване на нов граничен контролно-пропускателен пункт - „Калотина” 2.

Причината е, че освен от тежкотоварния трафик, през лятото на границата се образуват огромни опашки и заради големия поток от гастарбайтери, които се прибират от Европа за почивка. Според първоначалната информация „Калотина” 2 трябва да бъде разположен на българска територия в близост до първия пункт със същото име.

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Снимка: БТА

„Сигурността на границата е важна, но достъпността също е нещо, за което се борим”, каза Демердижев. Той посочи, че е разговаряно и за други пунктове, които се планират и „те не са малко”. Демерджиев подчерта, че с откриването на "Калотина 2" ще бъде облекчен трафикът. Също така изрази надежда, че двете страни ще продължат да работят заедно.

Дачич, от своя страна, изрази задоволство, че има възможност да работи с Демерджиев и подчерта, че през годините Сърбия и България са имали добро сътрудничество. Преди началото на летния сезон вече 3 милиона души са преминали през границата, допълни той. Също така се съгласи с българския си колега, че новият пункт ще облекчи трафика.