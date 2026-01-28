Кабинетът в оставка одобри два проекта на спогодба със Сърбия и Турция за откриване на два нови гранично контролно-пропускателени пункта.

♦ Министерският съвет одобри проект на спогодба между България и Сърбия за откриване на съвместен граничен контролно-пропускателен пункт "Калотина 2" (България) и "Градина 2" (Сърбия) като основа за водене на преговори. Решението на кабинета в оставка е пунктът да бъде предназначен за преминаване на лица и леки автомобили, да е със сезонна ангажираност и определено работно време. Европейската комисия е дала положително становище.

България и РСМ подписват споразумение за трансграничния железопътен тунел между двете държави

Проектът на спогодба предвижда договарящите страни в срок, допълнително съгласуван между компетентните им органи, да изградят и открият нов съвместен граничен контролно-пропускателен пункт в района на село Калотина. Всяка от договарящите страни ще изгради на своя територия необходимата инфраструктура за функционирането на новия пътен ГКПП. Проектът на спогодба предвижда създаване на Смесена експертна комисия, която да уточни основните технически характеристики на пътните връзки, местоположението на трасетата, пресечните им точки с границата, мястото на новия ГКПП и техническите му параметри, режима на функциониране, инфраструктурата, видовете товари и пътници, правните и фактическите въпроси по изграждането на ГКПП, както и всички останали въпроси от общ интерес. Смесената комисия ще работи и ще взима решения в съответствие с указанията на правителствата на двете договарящи страни

♦ Одобрена е и спогодба с Турция за решаване на въпросите, свързани с граничните преходи между двете държави и откриване на нов граничен преход „Капитан Андреево-Капъкуле-Север“.

Гроздан Караджов: България изгражда още два пропускателни пункта с Турция

Спогодбата предвижда договарящите страни в срок, допълнително съгласуван между компетентните им органи, да изградят и открият нов съвместен граничен контролно- пропускателен пункт, разположен в района на село Капитан Андреево и на село Капъкуле. Проектът на спогодба предвижда създаване на Смесена експертна комисия, която ще уточни основните технически характеристики на пътните връзки, местоположението на трасетата, пресечните им точки с границата, вида на съпределните пунктове като вид трафик, време на работа и брой трасета, мястото на новия граничен контролно-пропускателен пункт и техническите му параметри, режима на функциониране, инфраструктурата, видовете товари и пътници, правните и фактическите въпроси по изграждането на новия граничен преход, както и всички въпроси от общ интерес, свързани с изпълнението на спогодбата за всички гранични преходи между двете държави.

Редактор: Цветина Петрова