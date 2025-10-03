Кабинетът одобри изменения в Споразумението между Република България и Република Северна Македония за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансграничен железопътен тунел. Проектът беше предварително приет преди изпращането му за съгласуване от властите в Република Северна Македония.

След проведена кореспонденция са получени бележки от северномакедонската страна, които българското правителство приема и одобрява окончателния документ, съобщиха от правителствената пресслужба.

Предложените промени включват подписване на споразумението и на английски език, с оглед последващото му изпращане до Европейската комисия и европейските финансиращи институции. Уточнени са проектната дължина на тунела и нейното разпределение между двете държави, както и че след въвеждането на тунела в експлоатация, всяка от страните ще носи отговорност за поддръжката на своята част от съоръжението.

Подписването на Споразумението е ключова стъпка към свързването на железопътните системи на двете страни и завършването на железопътния коридор София – Скопие – Дуръс – Бари. Той е част от транспортния коридор „Западни Балкани – Източно Средиземноморие“ и стратегическия Коридор VIII. Съгласно документа, който ще бъде подписан до края на годината.

Редактор: Емил Йорданов