Кореняк софиянец стана „Лице на Балчик“ за 2026 година. Павлин Стоянов от 10 години популяризира природните дадености на Черноморието - от Златни пясъци до Дуранкулак. Не се възприема като инфлуенсър, но има стотици хиляди последователи в социалните мрежи, за които преоткрива историята, културата и дори гастрономията на Северното Черноморие. При това - напълно безвъзмездно.

"Аз съм пето поколение софиянец. Живея в София, но от 10 години, откакто купихме апартамент по крайбрежието на Южна Добруджа, вече прекарвам между 5 и 6 месеца всяка година и тук", разказва Павлин Стоянов.

Стартира летният сезон по родното Черноморие



Детски спомени водят Павлин на това място."Посетих Балчик като ученик в основното училище. Бях на летни лагери и първата им любов започна от Балчик. Далеч от мама и татко, да ставаме мъже - учеха ни да се гмуркаме за миди, да плуваме", спомня си той.



Днес той преоткрива северното ни Черноморие и развенчава митове."Хората не знаят, че ако дойдат в края на май, могат да се къпят. Мислят, че на Северното Черноморие водата е студена. Ще дам един пример. Нос Калиакра с местността "Иканталъка" прави залив и заради спецификата на релефа, тези всичките заливи са южни. Слънцето грее максимално дълго. И водата на плажовете е най-топлата в цяла България", твърди той.

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Кореспондент: Надежда Карапанчева

Редактор: Станимира Шикова