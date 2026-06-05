Твърдо вървим към процедура по свръхдефицит, заяви министърът на финансите Гълъб Донев пред депутатите. Това е станало ясно след срещата с ЕК в четвъртък.

Страната ни ще трябва да предприеме дългосрочни мерки по съкращаване на разходи.

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Донев информира, че Министерството на финансите ще се стреми да сведе бюджетния дефицит до 3% при изготвянето на новия бюджет, който трябва да бъде готов до края на юни и внесен за разглеждане в Народното събрание.

„За времето, което ни остава, чудеса няма как да станат. Стремежът ни е дефицитът да бъде 3%. Колко над това ще бъде, предстои да видим, но целта ни е да отговорим на критериите на Европейския съюз“, заяви още финансовият министър.