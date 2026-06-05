Новите законови промени за по-строг контрол върху цените, одобрени от бюджетната комисия в парламента, предизвикаха остри дебати сред икономисти и финансови експерти. Според тях държавната намеса в ценообразуването може да доведе до нежелани последици, без да адресира реалните причини за инфлацията и високите цени.

Икономистът Румен Гълъбинов определи предложенията като „опит за регулиране на цените със спорна ефективност“.”Във времето могат да се появят странични ефекти като риск от административен произвол спрямо отделни пазарни участници”, заяви той в ефира на “Твоят ден”. Според Гълъбинов държавата трябва да следи внимателно три ключови макроикономически показателя - инфлацията, бюджетния дефицит и държавния дълг, тъй като те се движат в една и съща посока. Той подчерта, че България все още не е сред страните с най-тежки бюджетни дисбаланси.

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Финансовият анализатор Деян Василев заяви, че „проблемът не е адресиран“, защото мерките са насочени към големите търговски вериги, които според него са сред най-коректните участници на пазара. Той определи понятието „справедлива цена“ като субективно и предупреди, че държавата трябва да се съсредоточи върху реалните причини за поскъпването - веригите на доставка, конкуренцията и стимулирането на местното производство. Според него е необходима модерна и по-ефективна администрация, както и по-решителни действия срещу сивата икономика.

Експерти коментираха и очакваната процедура по свръхдефицит срещу България. “Правителството може да се опитва да си осигури допълнително фискално пространство чрез по-песимистични прогнози за състоянието на публичните финанси. Подобен подход може да оскъпи бъдещото финансиране на страната. Според него кабинетът трябва внимателно да се съобрази с препоръките на Европейската комисия и Европейската централна банка, които ще имат ключова роля при оценката на финансовото състояние на България и необходимите реформи”, категоричен е Гълъбинов.

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Редактор: Ралица Атанасова