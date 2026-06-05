Големи приготовления вървят в Палермо и съседното градче Багерия за сватбеното тържество на Дуа Липа и Калъм Търнър. Поп звездата и актьора ще съберат много гости и купонът ще върви два дни - петък и събота.

Събитието е обгърнато в строга секретност. Но журналисти разбраха от работниците, които подготвят партито, че в петък ще има коктейл в Галерията за модерно изкуство в Палермо. А основното тържество ще е в луксозната барокова вила Валгарнера в Багерия.

Дуа Липа се омъжи за Калъм Търнър на тайна церемония в Лондон

В имението от 18-ти век често се снимат филми, телевизионни сериали. Тържеството идва след като стана ясно, че 30-годишната певица и 36-годишният ѝ избраник са се оженили в неделя в Лондон.

Редактор: Цветина Петрова