Компанията КУБ - инвеститор във ваканционното селище „Форест клуб”, излезе с позиция.

В нея се казва, че компанията съдейства на проверките на властите, и че е сформирала екип от независими експерти, които ще съдействат за разрешаването на този въпрос. Освен това, те ще осигурят на купувачите на имоти достъп до адекватна правна защита, се казва още в позицията.

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Редактор: Никола Тунев