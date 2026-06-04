Предстои проверка във ВиК-Варна във връзка със случая с незаконното селище в местността „Баба Алино" край града. Това съобщи пред NOVA министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков.

Издадените търпимости за „Баба Алино” не разрешават строителство, категоричен е Иван Портних

Той определи наличието на канализация в комплекса като корупция и посочи, че са възможни още уволнения. Продължава и проверката на министерството в Община Варна.

„В момента правим проверка на Община Варна колко удостоверения за търпимост са издадени в периода от 2023 г. насам”, каза Шишков. Той очаква резултатите от проверката до две седмици.

„Ако имаме по-голямо количество, тя трябва да продължи, докато изследва всички издадени удостоверения за търпимост, а доколкото разбирам - те никак не са малко”, каза Шишков.

Запитан дали са възможни нови уволнения, той каза: „Да, вероятно на шефа на ВиК”.

Редактор: Цвета Лазаркова