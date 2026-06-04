Снимка: БТА
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Регионалният министър определи наличието на канализация в комплекса като корупция
Предстои проверка във ВиК-Варна във връзка със случая с незаконното селище в местността „Баба Алино" край града. Това съобщи пред NOVA министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков.
Издадените търпимости за „Баба Алино” не разрешават строителство, категоричен е Иван Портних
Той определи наличието на канализация в комплекса като корупция и посочи, че са възможни още уволнения. Продължава и проверката на министерството в Община Варна.
„В момента правим проверка на Община Варна колко удостоверения за търпимост са издадени в периода от 2023 г. насам”, каза Шишков. Той очаква резултатите от проверката до две седмици.
„Ако имаме по-голямо количество, тя трябва да продължи, докато изследва всички издадени удостоверения за търпимост, а доколкото разбирам - те никак не са малко”, каза Шишков.
Запитан дали са възможни нови уволнения, той каза: „Да, вероятно на шефа на ВиК”.Редактор: Цвета Лазаркова
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