Още през 2015 г. имаше опит да се прави разработка върху територията на „Баба Алино”, каза в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS бившият кмет на Варна Иван Портних.

„Трябваше да влезе на Общински съвет и тогава аз лично я спрях. През 2023 г. уволних гл. арх. Бузев, заради порочни практики с търпимости. Следващият архитект, който назначихме тогава, иззе правомощията на районните архитекти изобщо да издават подобни търпимости. Най-вероятно това е накарало тези хора да си набавят фалшиви търпимости”, заяви Портних.

По думите му строителството е започнало след местните избори и след встъпването в длъжност на настоящия кмет Благомир Коцев. Преди това не е имало никаква индикация, че там се случва нещо, подчерта бившият градоначалник.

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„Реалният строителен процес и масовото изсичане на горите започва през 2024 г. Тези търпимости са за много ограничен брой обекти и те по никакъв начин не разрешават строителство, не узаконяват абсолютно нищо и не могат да бъдат оправдание”, категоричен бе Портних.

„Вчера показахме на медиите съседния обект на корпорация КУБ, който е представлявал 10 декара гора и през 2024 г. е изсечен. Сега там няма нито едно дърво. Това се е случвало пред очите на всички. След тази сеч за един ден е одобрен инвестиционният проект и от Коцев е получено разрешение за строеж”, заяви Портних.

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Той каза още, че истината за случая ще излезе наяве, когато се извадят документите и изрази надежда институциите да предприемат необходимите мерки. „Чисто фактологично всичко е ясно, но се прави опит да се размият фактите с някакви внушения и кьорфишеци”, категоричен бе бившият кмет на Варна.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова