Актуалните теми у нас коментираха телевизионният водещ Иво Танев и социологът Мира Радева в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

По казуса с „незаконния град” Радева каза, че най-важният въпрос е в политическата отговорност. „Кметът Коцев е допуснал администрацията да извърши серия от недоглеждания. Дори да е чист като сълза, той трябва моментално да подаде оставката си. А реакциите му показват неговата вина”, смята тя.

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Танев е на мнение, че „никой нищо не е проспал, много хора са съучастници”. И допълни, че Коцев е имал вина и като кмет и като областен управител на Варна. Според Танев това показва много голямо компрометиране на институциите и общинската администрация.

По отношение на бюджета социологът напомни, че протестите са изразили точно недоволството спрямо него.

Според Танев страната е с „убито здравеопазване, плачевна енергетика, културата е в ъгъла, а всичко започва от образованието”.

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Редактор: Цветина Петрова