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Иво Танев и Мира Радева смятат, че Благомир Коцев носи своята отговорност
Актуалните теми у нас коментираха телевизионният водещ Иво Танев и социологът Мира Радева в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.
По казуса с „незаконния град” Радева каза, че най-важният въпрос е в политическата отговорност. „Кметът Коцев е допуснал администрацията да извърши серия от недоглеждания. Дори да е чист като сълза, той трябва моментално да подаде оставката си. А реакциите му показват неговата вина”, смята тя.
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Танев е на мнение, че „никой нищо не е проспал, много хора са съучастници”. И допълни, че Коцев е имал вина и като кмет и като областен управител на Варна. Според Танев това показва много голямо компрометиране на институциите и общинската администрация.
По отношение на бюджета социологът напомни, че протестите са изразили точно недоволството спрямо него.
Според Танев страната е с „убито здравеопазване, плачевна енергетика, културата е в ъгъла, а всичко започва от образованието”.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
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