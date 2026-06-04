Ще се наложи ли вдигане на данъци, ще се замразяват ли заплати и социални придобивки? Властта мълчи за това, което ще ни се наложи да ни сервира с новия бюджет. Тогава властта поне да чуе какво ѝ казват икономистите и синдикалистите. Кое е нужно - нови дългове или икономии? Темата коментираха в предаването "Челюсти” по NOVA NEWS Михаил Кръстев от Съюза за стопанска инициатива и Атанас Кацарчев от КТ "Подкрепа”.

"Държавата ни не е цъфнала, но и не сме затънали. Ситуацията беше по тежка в края на 90-те години. Сега имаме ситуация, в която имаме няколко световни кризи, които ни влияят. Не сме в хиперинфлация, цените растат, както за хората, така и за властта, но това пълни хазната. Когато някой започне да вади скелети от гардероба и започне да вади неща, без да обяснява какво се случва, значи има проблем", коментира Кацарчев.

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От своя страна, Михаил Кръстев каза, че положението с бюджета е драматично. "Вижда се рекорден дефицит за последните 20 години. Освен него, имаме структурен дефицит. Той не може да бъде преживян със стягане на коланите. Спасението трябваше да започне отдавна. Трябва да приемем реалността, каквато всъщност е. Нека партиите да отчетат какви средства имат, защото може да се окажат едни богати предприятия", обясни той.

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Редактор: Никола Тунев