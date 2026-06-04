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Традиционният абитуриентски бал е част от инициативата "Подкрепи една мечта"
Тази вечер се проведе традиционният абитуриентски бал, част от благотворителната инициатива на държавния глава Илияна Йотова „Подкрепи една мечта“.
Тя приветства над 100 зрелостници от социални услуги, приемни семейства и специални училища за ученици със сензорни увреждания от цялата страна. И тази година в организацията на балната вечер благотворително се включват хора и организации, които откриват смисъл в жестовете на добрина и човечност към другите. На есен зрелостниците от инициативата, които ще продължат образованието си в университет, ще получат от Администрацията на Президента еднократна стипендия за образование.
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С трепетно очакване Даниела се подготвя да се впусне в следващия етап от живота си. Приема този ден като дар и не се страхува да мечтае за бъдещето.
"Когато човек си постави някаква цел, каквито и неща да се случват в неговия живот, дори да има приливи и отливи, той може да се справи, стига наистина много да го иска и да работи над себе си, за да сбъдне и най-съкровените си мечти", споделя Даниела.
Даниела завършва училище с пълно отличие и планира да продължи образованието си в Университета по хранителни технологии със специалност хранителни и фармацевтични биотехнологии. "Един лош ден не означава лош живот, а животът е пред нас и можем да разцъфваме всеки ден", обясни зрелостничката.
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За 10-а поредна година за визията на абитуриентите се погрижиха професионални фризьори и гримьори. "За едно по-красиво бъдеще, за това сме ние стилистите, а те ни дават този лъч надежда", каза фризьорът Цветан Георгиев.
Василена Ангелова също мечтае да стане фризьор. "Най-важното е, че не трябва да забравяме всеки да бъде добър, както и да продължаваме да следваме мечтите си", казва тя.
С поздрав към завършилите и с пожелание за успех президентът Илияна Йотова откри официално бала. "Пред нас стоите вие - младите хора с вашите мечти, сила и кураж. Вие сте много млади и невероятно силни хора. Ние осъзнаваме колко ви е било трудно, но въпреки всичко, успявате", каза президентът Йотова.
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