Втори ден продължава издирването на 16-годишния Габриел от София. Момчето е в неизвестност от вчера. За последно е забелязан в подлеза с фонтаните на НДК.

Габриел е бил облечен с черен суитчър и зелено долнище. Излязъл е от дома си, като е казал, че отива на разходка с приятели.

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За последно е осъществил връзка със сестра си около 20:30 ч. във вторник, като е обяснил, че се намира при НДК. След това телефонът му е изключен и от тогава близките му не са имали контакт с него.

Редактор: Цвета Лазаркова