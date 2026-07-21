Във връзка с решението, което се взе за пребиваването на американските самолети на летище „Безмер”, всичко е различно в сравнение с предишната подобна американска нота с изключение на най-важното – целта на пребиваването на самолетите тук. Това заяви в предаването на NOVA NEWS „Денят на живо” дипломатът Любомир Кючуков. По думите му този път целта е декларирана открито, докато предишният път беше завоалирана – и тя е осигуряване на логистика чрез самолетите на ударите по Иран.

„Изниква един много сериозен въпрос, имайки предвид, че никой практически не оспорва дори, че тези военни действия нямат нищо общо с международното право – това е едната страна на нещата. Втората е, че България трябва да отчита своите отношения със Съединените щати. Тук големият проблем е, че Европейският съюз и НАТО нямат позиция по това, което се случва в Иран. ЕС остави своите страни-членки всяка една да решава въпроса самостоятелно със САЩ. Някои от страните, които имат достатъчно сериозен национален ресурс и политическа подкрепа на правителствата, като например Испания – отказаха. Други половинчато отказаха – като Италия и Обединеното кралство. Всички останали, които нямат този ресурс очевидно, се съгласиха и това е дилемата на всяка една от страните”, коментира Любомир Кючуков.

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По думите му това, което предвижда договорът с Щатите е присъствието на американски военни и техника тук и възможността за присъствие на самолети цистерни. Но големият проблем си остава целта, категоричен бе дипломатът.

„Защото тези самолети цистерни логистично подпомагат бойни действия, а това го няма в споразумението и именно затова се налага целият този въпрос да бъде адресиран към Народното събрание”, посочи Кючуков.

По думите му България не е част от войната с това си действие, но е част от конфликта, тъй като е взела страна в него.

Според дипломата войната между САЩ и Иран никога не е спирала, въпреки неколкократните опити за примирие.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова