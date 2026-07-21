"Назначението на Зинедин Зидан за селекционер на Франция е договорено", съобщи трансферният експерт Фабрицио Романо. Според информацията, публикувана от него в Instagram, бившият футболист вече е подписал договор с Френската футболна федерация до средата на 2030 г.

Очакванията Зидан да наследи Дидие Дешан се засилиха, след като досегашният наставник на „петлите“ обяви, че ще се оттегли след края на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, с което приключва 14-годишният му престой начело на отбора.

Авторитетното френско издание „Екип“ също съобщи, че Зидан е фаворит за поста и ще бъде новият треньор на националния отбор. До момента обаче няма официално потвърждение от страна на Френската футболна федерация.

Зидан има впечатляваща треньорска кариера начело на „Реал" (Мадрид). Той води испанския гранд в два периода - между 2016 и 2018 г. и от 2019 до 2021 г., като спечели три поредни трофея в Шампионската лига и две титли на Испания.

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Като футболист Зидан е една от най-големите легенди на Франция. Той изведе „петлите“ до световната титла през 1998 г. и до европейския трофей през 2000 г.

Последният му мач на професионално ниво остава финалът на Световното първенство в Германия през 2006 г. срещу Италия. Двубоят е запомнен с изгонването на Зидан, който получи червен картон след удар с глава срещу Марко Матераци.

Редактор: Иван Иванов