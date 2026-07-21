Промяна в климата има през последните години. Когато говорим за бедствия, трябва да имаме предвид и едно субективно измерение - днес сме много по-информирани и за всяко събитие веднага получаваме информация. В миналото е имало екстремни явления, за които не е имало кой да съобщи, че са се случили на дадено място. Този субективен аспект създава усещане за по-голяма тревожност в обществото. Това зави в „Интервюто в Новините на NOVA” географът от Института за изследване на климата, атмосферата и водите към БАН проф. Емил Гачев.

„В световен план промяната е в глобалната температура. Тази промяна влече тънки изменения след себе си, които на нашето локално ниво се изразяват в увеличаване на честотата на екстремните явления и в увеличаване на екстремността на самите явления. Нещата са много пространствено нееоднородни - на някои места няма установяване на по-висока честота, но има по-висока интензивност. Например буря, която се е случвала един път на 100 години, става един път на 20 години”, обясни той.

Активираха BG-ALERT в Югозападна България заради очаквана буря

„Когато видим една година, че има нещо аномално, не трябва да бързаме със заключенията, че това е някаква тенденция. В климата си има колебания. При нас имаме едни дългосрочни промени на климата, които се изразяват в затопляне, но валежите на годишна база не са се променили съществено. Това, което наблюдаваме, е известна промяна в начина, по който вали, и в разпределението. За части от страната имаме увеличаване на дължината на безвалежния период и намаляване на броя на дните с валеж, което означава по-голяма сухота”, каза Гачев.

„Винаги имаме и човешка и природна страна на нещата. Там, където трябва да се работи най-много, е в нашата подготовка да посрещнем тези предизвикателства. Когато говорим за пожарите, не е въпрос само в техниката, а в ограмотяване на хората, защото 95% от пожарите са резултат от човешка небрежност или злоумишлено действие”, заяви още той.

Целият разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова