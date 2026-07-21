Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че ще разреши на американските авиокомпании да възобновят директните полети до Ливан – повече от 40 години след спирането на въздушната линия.

Директните полети между САЩ и Ливан бяха преустановени през 1985 г. по време на администрацията на президента Роналд Рейгън след отвличането на полет 847 на авиокомпанията TWA.

„Нареждам на моята администрация да разреши на всички американски авиокомпании да летят директно до Ливан, така че американците лесно да могат да посещават тази красива страна“, написа Тръмп в социалните мрежи след срещата си с ливанския президент Джоузеф Аун.

По време на срещата в Белия дом днес Тръмп обеща да помогне „много“ на Ливан. Аун беше във Вашингтон, за да настоява за дългосрочно успокояване на обстановката след месеци на война между Израел и подкрепяната от Иран шиитска групировка „Хизбула“.

Съединените щати настояват за мир в Ливан, но усилията им все повече са засенчени от новата ескалация на войната с Иран, която дестабилизира голяма част от Близкия изток. Наскоро Тръмп заяви, че поне засега няма особен интерес към преговори с иранския лидер за прекратяване на конфликта.

Ливан и Израел проведоха преки преговори с посредничеството на Вашингтон. Посещението на Аун в Белия дом беше първото на ливански президент от 2009 г. насам.

„Това е място и страна, с които много лошо са се отнасяли, и ние ще се погрижим към тях да се отнасят както трябва – с уважението, което заслужават“, заяви Тръмп пред Аун. „Ще помогнем много“, добави той, без да даде конкретни подробности.

Ливан се надява разговорите във Вашингтон да доведат до изтегляне на израелските войски от големи части от южната част на страната, които в момента са под техен контрол, както и до подкрепа за ливанската армия, за да може тя да установи пълен контрол над районите, в които „Хизбула“ дълго време е имала силно присъствие.

По повод изтеглянето на израелската армия от Ливан Тръмп заяви: „Те са в процес на това. В процес са на преразпределяне на силите си“, без да даде повече подробности.

Аун каза пред американския президент, че неговата визия е мирът и че това ще бъде неговото „наследство“. Тръмп отговори шеговито: „Съгласен съм с това“, след което определи Аун като „красив“ и заяви, че той „знае как да стигне до него“. „Сега може да има всичко“, добави американският президент.

Израел и Ливан възобновиха преговорите си в Рим

► Прилагането на рамковото споразумение започна с трудности

Ливан и Израел обявиха „рамково споразумение“ на 26 юни, което предвижда план за изтегляне на израелските сили и разоръжаване на „Хизбула“, която в продължение на десетилетия има силно присъствие в южната част на Ливан. Прилагането на споразумението трябваше да започне в малки пилотни зони.

Държавният департамент на САЩ съобщи в понеделник, че са започнали операции в три села в една от пилотните зони. Две от тях – Фрун и Срифa – първоначално не са били под контрола на израелската армия, а ливанската армия вече е имала присъствие там. Израелските сили в определен момент са контролирали част от третото село – Зауатар ал Гарбия.

Израелската армия заяви, че ще „адаптира позицията на силите си в една от пилотните зони, за да даде възможност на ливанските въоръжени сили да изпълнят мисията си“, без да уточнява конкретното местоположение.

Споразумението от 26 юни предвижда и стъпки към бъдещо мирно споразумение между Израел и Ливан. Двете страни никога не са имали официални дипломатически отношения и формално са в състояние на война от близо 80 години – от създаването на Израел.

Във вторник Тръмп заяви по повод Ливан: „Има проблем с „Хизбула“, като предположи, че лично би могъл да разговаря с групировката, ако Аун поиска това. Той отново лансира и идеята Сирия да се намеси във военните действия срещу „Хизбула“, макар че не пое конкретен ангажимент.

Подобна идея би била изключително непопулярна в Ливан и потенциално би поставила Аун в неудобна позиция.

► Неяснота около прилагането на споразумението

Остана неясно дали във вторник израелските войски действително са се изтеглили от някои територии. Ливански военен представител заяви, че ливанската армия не е сигурна дали израелските сили са били в Зауатар ал Гарбия преди вторник. По думите му обаче те са били в съседни райони и са щели да открият огън по всеки, който се опита да влезе.

Израелски военен представител заяви, че израелските сили не са били в Зауатар ал Гарбия „от доста време“ и „не са се изтегляли оттам“. И двамата представители са говорили при условие за анонимност в съответствие с военните правила.

Въпреки това началото на пилотните зони беше белязано от напрежение. Ливанската армия съобщи, че израелски войски са стреляли днес в близост до район, в който ливанските сили са се разполагали. Израелската армия заяви, че ливански военнослужещи са влезли в район извън пилотната зона и че израелските войници са произвели предупредителни изстрели във въздуха.

Ливанската армия отрече това и заяви, че военнослужещите ѝ са били в рамките на пилотната зона, когато израелските сили са открили огън. Ливанската страна призова Израел да разрешава споровете чрез „установените канали за координация и комуникация, вместо да прибягва до агресия“.

► Кметът на село Зауатар ал Гарбия остава предпазлив

Кметът на Зауатар ал Гарбия Абед Езелдин очакваше информация от ливанската армия дали е безопасно разселените жители да се върнат, за да проверят домовете си. Той заяви, че цивилните ще влязат в района, но „само за да проверят какво е положението, а след това ще си тръгнат“.

„Не можем да останем, защото инфраструктурата е напълно разрушена, а къщите са изравнени със земята. Израелците са разрушили пътищата с булдозери“, добави той.

През миналата седмица ливанската армия увеличи присъствието си в някои от районите, които се очаква да бъдат включени в пилотната зона. Военнослужещи патрулират и изграждат контролно-пропускателни пунктове.

► Рубио: САЩ ще подкрепят рамковото споразумение

В неделя Аун се срещна с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, който заяви, че Вашингтон ще продължи да подкрепя споразумението с Ливан и пълното му прилагане.

Рубио определи срещата като „много положителна“ и предупреди, че Ливан „никога няма да бъде напълно в мир“, докато въпросът с „Хизбула“ не бъде разрешен.

„Как заменяте „Хизбула“? Побеждавате ги и ги заменяте с правителство, което е достатъчно силно, за да бъде единствената въоръжена сила в страната“, заяви Рубио.

В Ливан обаче има опасения, че военна конфронтация с „Хизбула“ може да доведе до гражданска война. Правителствени представители призоваха за инвестиции в тежко пострадалата инфраструктура на страната, за да бъде укрепена отслабената държава. Рубио също подкрепи тази позиция.

► Израел планира дългосрочно присъствие

Междувременно израелски представители заявиха, че страната планира да запази дългосрочно военно присъствие в „зона за сигурност“ в южната част на Ливан.

„Хизбула“ отхвърли преките преговори с посредничеството на САЩ и вместо това подкрепи разговорите на Вашингтон с ключовия ѝ съюзник и покровител Иран за прекратяване на войната. Това включва и прекратяване на конфликта в Ливан като условие.

Ливанското правителство дойде на власт в началото на 2025 г. с реформаторска програма и обещание да разоръжи всички въоръжени групировки, които не са част от държавата, включително „Хизбула“. Според правителството групировката е въвлякла страната в поредната война с Израел през март, когато е изстреляла няколко ракети към Северен Израел – два дни след като САЩ и Израел са атакували Иран.

Ръководството на Ливан обаче осъди последвалото сухопътно нахлуване и мащабната въздушна кампания на Израел в страната, при които са били убити над 4000 души, а 1,2 милиона са били разселени.

Изправено пред силна политическа съпротива от страна на „Хизбула“ и нейните съюзници в дълбоко разделената страна, ливанското ръководство настоява, че изтеглянето на израелските сили и международната финансова подкрепа за финансово затруднената ливанска армия са от ключово значение за устойчиво решение на проблемите със сигурността.

Редактор: Дарина Методиева