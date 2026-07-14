Ливан и Израел възобновиха преговорите си за прилагане рамково споразумение в Рим. Бейрут се надява да бъде постигнат напредък за изтегляне на израелската армия от Южен Ливан, съгласно договореното с посредничеството на САЩ споразумение, предаде "Ройтерс".

Израелският министър на външните работи Гидеон Саар заяви, че Израел е готов да "продължи напред" с въвеждането на две "пилотни зони" в Южен Ливан, тъй като двете страни започват нови преговори в Рим. Той описа процеса, воден с посредничеството на САЩ, като "единствения път напред". "Ние сме готови да продължим напред с въвеждането на тези две пилотни зони – надявам се и съм уверен, че този кръг преговори в Рим ще допринесе за това", каза Саар от Йерусалим.

Израел и Ливан ще проведат нов кръг преговори в Рим през юли

Двете страни, които са във война от десетилетия, договориха рамково споразумение на 26 юни. Неговата цел е постигането на траен мир. То бе договорено след 5 кръга преговори във Вашингтон. Съгласно условията на споразумението Израел трябва да се изтегли от два района, където ще бъде разположена ливанската армия.

Израелската армия е окупирала "буферна зона", навлизаща на дълбочина от около 10 км в Ливан по цялата дължина на границата с Израел. Властите в Израел твърдят, че зоната е необходима за защита на северноизраелските селища от атаките, извършвани от "Хизбула".

Редактор: Ивайла Маринова