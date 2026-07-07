Израелският и ливанският посланик ще проведат преки разговори в Рим в средата на юли, съобщи италианското външно министерство след няколко кръга преговори във Вашингтон, насочени към намаляване на напрежението между двете страни.

„С удовлетворение приветстваме новината, че следващият кръг от преговорите между Израел и Ливан с посредничеството на Съединените щати ще се състои в Рим“, написа италианският външен министър Антонио Таяни в социалната мрежа Х.

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Говорител на министерството уточни, че разговорите на посланическо равнище ще се проведат на 15 и 16 юли, предаде АФП. Това ще бъде шестият кръг от преговорите между двете съседни държави от пролетта насам. Израел и Ливан нямат дипломатически отношения и формално все още се намират в състояние на война.

Миналия месец Израел, Ливан и Съединените щати подписаха рамково споразумение, насочено към постигането на „траен мир“, пет дни след влизането в сила на крехкото примирие, сложило край на сраженията между израелската армия и подкрепяната от Иран групировка Хизбула, продължили от 2 март.

Споразумението предвижда ливанската армия постепенно да възстанови контрола си над южната част на страната след разоръжаването на Хизбула, като процесът ще започне с пилотни зони, от които израелските сили трябва да се изтеглят.

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Хизбула въвлече Ливан в регионалния конфликт на 2 март, когато атакува Израел с мотива, че отмъщава за убийството на върховния лидер на Иран, загинал при американско-израелски удари на 28 февруари.

В отговор Израел започна мащабна въздушна кампания и сухопътна офанзива, като многократно призова жителите на цели райони в Южен Ливан да се евакуират. По данни на властите в Бейрут израелските военни операции са отнели живота на близо 4300 души.

Редактор: Никола Тунев