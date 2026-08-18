Трудно е да се прогнозира за колко време ще бъде овладян пожарът в Сърбия. Причината са силните ветрове. Задимяването в нашата страна се дължи на множество пожари както в Сърбия, така и в Албания. Заради тях се получава огромен облак, който навлиза на българска територия откъм Видин до Кюстендил. Това каза в ефира на NOVA директорът ГД на „Пожарна безопасност и защита на населението” главен комисар Александър Джартов.

Към момента няма информация за пожари, които да се развиват на границата ни със Сърбия. Джартов беше категоричен, че няма риск пожарът край Белград да достигне до България.

Части от Западна България са задимени заради огромен пожар в Сърбия, активираха BG-Alert

Задимяването над България е видимо и се усеща. Облакът обаче се разсейва сравнително бързо и се придвижва в посока юг – Гърция и Турция. Джартов заяви, че след няколко часа не би трябвало у нас вече да се усеща димът, особено при положение, че духа силен вятър.

Директорът на ГДПБЗН препоръча при такова задимяване да се затварят прозорците и да се носят маски заради фините прахови частици.

Редактор: Цветина Петрова