Делото срещу 23-годишната македонска българка Ива Михайлова в Кочани продължава в понеделник със заседание, на което трябва да бъдат изслушани вещи лица, изготвили експертизи по случая.

23-годишната жена е подсъдима за тежък пътен инцидент със смъртен случай. При катастрофата Ива също е пострадала. Заради висящото дело тя има забрана да напуска Кочани и Северна Македония. Лечение там обаче не може да ѝ бъде осигурено.

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„Утре се надявам процесът да продължи справедливо. До момента не смятам, че е било справедливо, но се надявам утре да се обърнат нещата. Моите вещи лица ще покажат своите експертизи, които твърдят противоположното на това от прокуратурата. Аз изпитвам доста силни болки. И тук няма как да ми помогнат. Даже болкоуспокояващите вече не помагат. Не се чувствам в безопасност тук, защото полиция влиза в дома ми за обиск без документ. Цивилни стоят по цял ден пред къщата ми. Дронове също летят над къщата ми. Държат се с мен, сякаш съм най-големият престъпник“, каза Ива Михайлова.