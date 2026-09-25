На 25 септември по покана на Негово Блаженство Йерусалимския патриарх Теофил III и по решение на Св. Синод на БПЦ-БП, започна първото мирно посещение на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил в Йерусалимската патриаршия, което ще продължи от 25 до 30 септември 2026 г.

Снимка: БПЦ

Заедно с патриарх Даниил в църковната ни делегация са и Негово Високопреосвещенство Неврокопският митрополит Серафим, Негово Преосвещенство Мелнишкият епископ Герасим – главен секретар на Св. Синод, протодякон д-р Деян Коруноски, д-р Александър Смочевски – патриаршески съветник и преводач и други придружаващи лица.

Снимка: БПЦ

Патриарх Даниил заминава на посещение в Йерусалим

В 17:30 ч. Българската църковна делегация бе официално посрещната при Яфската (Давидова) порта от представители на Йерусалимската патриаршия, откъдето започна и шествие, което се отправи към храма „Възкресение Христово“ (Гроб Господен). Там патриарх Даниил бе посрещнат от Йерусалимския патриарх Теофил III. В храма бе отслужен и благодарствен молебен, а Негово Светейшество и църковната ни делегация се поклониха пред светия и животворящ Гроб на нашия Господ и Спасител Иисус Христос.

Снимка: БПЦ

След тържественото молитвено последование бе извършена и лития до Йерусалимската патриаршия, където се проведе и първата официална среща между Йерусалимския патриарх и Българския патриарх, представена беше и българската църковна делегация.

Такива мирни посещения осъществяват патриарх Кирил и патриарх Максим, съответно през 60-те и 70-те години на миналия век.

Снимка: БПЦ

Според официалната програма в следващите дни патриарх Даниил и църковната делегация ще посетят различни светини, свързани с живота, страданията и възкресението на Спасителя. В неделния ден ще бъде отслужена и тържествена света Литургия на Гроба Господен, на която двамата предстоятели ще съслужат заедно.



Редактор: Мария Барабашка