От 1 октомври Румъния премахва таксата за преминаване по Дунав мост в посока от Гюргево към Русе, съобщи държавният секретар в Министерството на транспорта и инфраструктурата на Румъния Хорациу Козма, предаде кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева.

„Уведомихме българското правителство и предложихме да обмисли подобна мярка за премахване на таксата в участъка от Русе до Гюргево“, каза още Козма. Той обясни, че съществуващите споразумения между правителствата на двете държави позволяват подобни изменения.

Румъния премахва таксите за преминаване по ключовите мостове над река Дунав от 1 октомври

В сряда, 23 септември, министърът на траспорта Раду Мируца съобщи, че шофьорите вече няма да плащат такси за преминаване по ключовите мостове над река Дунав в Румъния, считано от 1 октомври тази година.

Пълното отпадане на таксите за преминаване ще обхване три от най-натоварените мостови съоръжения в региона: моста при Гюргево-Русе, свързващ Румъния и България; моста при Фетещ-Черна вода на магистралата към Черно море и моста при Джурджени-Ваду Ой, свързващ областите Мунтения и Добруджа.

Мярката ще сложи край на дългите опашки от автомобили и камиони, които традиционно се образуват по пунктовете за плащане на такси, особено в пиковите летни и празнични периоди, коментират местните медии. Решението е стратегическа стъпка към подобряване на регионалната свързаност и се очаква да окаже сериозно позитивно влияние върху двустранния стокообмен и туризма между България и Румъния.

Редактор: Цвета Лазаркова