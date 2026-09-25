От 1 октомври започва изплащането на помощите по одобрената от правителството програма „Инфлационен чек за компенсиране на разходите на най-уязвимите групи за покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти“.

От Агенцията за социално подпомагане напомнят, че целта на програмата е да гарантира базова социална сигурност на уязвими лица и семейства с ниски доходи в условия на покачване на цените на горивата, което води до ръст в цените на основни храни и услуги. Сумата, която ще получат нуждаещите се, е 50 евро еднократно.

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Кой ще получи помощта:

• лица и семейства с ниски доходи (под линията на бедност ), обект на системата за социално подпомагане;

• деца и младежи без родителска грижа до 21-годишна възраст, които напускат резидентна социална услуга;

• подпомагани с целева помощ за отопление през текущия отоплителен сезон;

• семейства, отглеждащи деца е трайни увреждания;

• деца сираци, които са подпомагани със семейни помощи за деца;

• деца, настанени при близки и роднини или в приемни семейства;

• военноинвалиди и военнопострадали, които са обект на социална подкрепа.

От АСП уточняват, че в случаи когато подпомагано лице попада в повече от една от целевите групи, компенсацията отново ще се предоставя само веднъж.

Няма да е необходимо гражданите да подават заявления. Компенсацията ще се изплаща касово чрез лицензиран пощенски оператор или безкасово по лична платежна сметка - по заявения от лицата начин в декларацията за отпускане на съответния вид помощ.

Лицата, заявили желание за изплащане на целевата помощ за отопление на търговеца на твърдо гориво, който е осъществил доставката, могат да получат компенсацията в пощенския клон на „Български пощи“ по настоящия си адрес.

Изплащането на компенсациите по банковите сметки ще стартира на 1 октомври.

Сумите ще бъдат налични за получаване в пощенските клонове от 01.10 до 26.10.2026 г., от 16.11 до 26.11.2026 г. и от 15.12 до 23.12.2026 г.

Редактор: Ина Григорова