С мачете по улиците на град Камено до Бургас. В рубриката „Моята новина“ получихме сигнал за младеж, който вилнее с оръжието и вандалства. На кадри от охранителни камери се вижда как той нанася удари по автомобил.

Потърпевшият собственик на колата Илиян Генов написа в социалните мрежи: „Това, което виждате на кадрите, не е сцена от филм. Това се случи в малките часове на 22 септември точно пред дома ми. Група младежи, разхождащи се необезпокоявано, а в ръцете на едното момче – огромно мачете. Мачете – хладно оръжие, способно да отнеме човешки живот за секунда. Днес са стъкла и пластмаса. А утре? Утре на това място може да бъде моето дете, вашата майка, ваш близък или самите вие“.

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Сигнал в полицията е подаден на 23 септември. Органите на реда веднага са издирили извършителя. Установено е, че става въпрос за 17-годишно момче от Камено. То е разпитано в присъствието на родител и е направило пълни самопризнания, каза за NOVA началникът на „Охранителна полиция” в РУ-Камено Георги Янев.

Засега е изяснено, че оръжието не е истинско, а сувенирно. Преди вандалския акт младежът пил алкохол, заедно с двама свои 16-годишни приятели – единият от Камено, другият - от Ахелой. След това излезли и започнали да вършат противообществени прояви, обясни Янев.

Отговорността за това, че момчетата се возят на електрическо превозно средство ще понесат родителите, а за вандалските актове наказателната отговорност ще падне върху 17-годишния ученик. „За родителите има административна санкция. Всички материали по случая ще бъдат докладвани в Районната прокуратура. По нейно усмотрение на младежите може да бъде потърсена и наказателна отговорност", каза Георги Янев.

Трите момчета нямат противообществени прояви до момента.