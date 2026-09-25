-
Дълг от близо 1,3 млн. евро и запорирани сметки: Мъж твърди, че е жертва на кражба на самоличност
-
Може ли прокурорският син Васил Михайлов да бъде екстрадиран в Гърция и ще получи ли доживотна присъда
-
Гърция издирва Васил Михайлов за участие в организирана престъпна група, грози го доживотен затвор
-
„Как не те беше срам?! 5 г. ядеш и пиеш, а моето дете изгни“: Гледат мерките на осъдените за убийството на Евгения Владимирова
-
16-годишното момиче, обвинено за убийството на Младежкия хълм, остава в ареста
-
„Използва служебната карта за разрешаване на личен конфликт“: МВР разследва полицейски шеф от Бяла
На кадри от охранителни камери се вижда как той нанася удари по автомобил
С мачете по улиците на град Камено до Бургас. В рубриката „Моята новина“ получихме сигнал за младеж, който вилнее с оръжието и вандалства. На кадри от охранителни камери се вижда как той нанася удари по автомобил.
Потърпевшият собственик на колата Илиян Генов написа в социалните мрежи: „Това, което виждате на кадрите, не е сцена от филм. Това се случи в малките часове на 22 септември точно пред дома ми. Група младежи, разхождащи се необезпокоявано, а в ръцете на едното момче – огромно мачете. Мачете – хладно оръжие, способно да отнеме човешки живот за секунда. Днес са стъкла и пластмаса. А утре? Утре на това място може да бъде моето дете, вашата майка, ваш близък или самите вие“.
Раниха мъж с мачете след скандал в Перник, задържани са баща и син
Сигнал в полицията е подаден на 23 септември. Органите на реда веднага са издирили извършителя. Установено е, че става въпрос за 17-годишно момче от Камено. То е разпитано в присъствието на родител и е направило пълни самопризнания, каза за NOVA началникът на „Охранителна полиция” в РУ-Камено Георги Янев.
Засега е изяснено, че оръжието не е истинско, а сувенирно. Преди вандалския акт младежът пил алкохол, заедно с двама свои 16-годишни приятели – единият от Камено, другият - от Ахелой. След това излезли и започнали да вършат противообществени прояви, обясни Янев.
Отговорността за това, че момчетата се возят на електрическо превозно средство ще понесат родителите, а за вандалските актове наказателната отговорност ще падне върху 17-годишния ученик. „За родителите има административна санкция. Всички материали по случая ще бъдат докладвани в Районната прокуратура. По нейно усмотрение на младежите може да бъде потърсена и наказателна отговорност", каза Георги Янев.
Трите момчета нямат противообществени прояви до момента.
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни