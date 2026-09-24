Световният елит на ортопедията, травматологията и пластичната хирургия е у нас. Водещи специалисти се събраха на първия по рода си конгрес, който започна днес в София, за да представят най-съвременните методи на лечение. Събитието се провежда до 26-ти септември.

Проф. Диян Енчев, президент на конгреса и председател на Българската ортопедична и травматологична асоциация каза в ефира на NOVA NEWS, че българската ортопедия е на световно ниво, но тъй като винаги има неща, които да се подобряват, затова е организирана и тази среща.

„Това е години труд, години участие по такива международни конференции в цял свят, включително в Щатите, Европа, Азия и Австралия. Това е не само мой труд, а и на колегите травматолози и ортопеди от цяла България. Представяли сме и наши научни трудове, включително имаме изградена комуникация, наши публикации излизат в международни референтни списания и всичко това дава тази възможност за доверие от страна на тази общност“, посочи проф. Енчев.

По думите му минимално инвазивната хирургия в ортопедията отдавна се е развила в последните 25 години. Ортопедът допълни, че в настоящия конгрес има събрани нови техники, които се опират на съвременни средства за фиксация.

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„Скоро имаше презентация на проф. Талер от Мюнхен, която беше много впечатляваща. С изключително малки разрази се постига една перфектна корекция на деформирани крайници, удължаването на крайниците и невероятно добри резултати. Тепърва предстоят в следващите дни такива презентации, които са свързани именно с тези иновации, включително иновации в тазовата хирургия, иновации в роботизираната хирургия на лечение на фрактурите и така нататък“, разказа проф. Енчев.

Той каза още, че пътят на хирурга е труден, защото хирургията е особена специалност, която изисква много здрава психика. Класическата хирургия е в основата на развитието на съвременната хирургия, допълни той.

„Без класическа хирургия няма как да съществува роботизираната хирургия. Тоест, тя не е нещо, което остава зад гърба ни, точно обратното. Тя е заедно с нас, непрекъснато ръка за ръка със съвременните иновативни методи за лечение на фрактурите, включително и за справяне с ортопедични проблеми“, обясни професорът.

Ортопедът подчерта, че има много млади специализанти, които са активни, интелигентни и вършат изключителна работа. „Те ще бъдат следващото поколение, което ще наследи нас. Имаме такива млади хора и аз съм много щастлив, че в нашата специалност желанието на тези млади хора е голямо“, каза още проф. Енчев.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова