Физическите лица и компаниите разполагат с още няколко дни, за да коригират допуснати грешки или пропуски в годишните си данъчни декларации. Крайният срок е 30 септември, съобщиха от Националната агенция за приходите.

Възможността за корекция може да бъде използвана еднократно. Тя се отнася както за годишните декларации за доходите на физическите лица, така и за декларациите на дружествата по Закона за корпоративното подоходно облагане. За целта се подава нова декларация с поправената информация.

НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации

Гражданите могат да прегледат вече подадените данни и при необходимост да ги променят чрез електронната услуга на НАП за предварително попълнена данъчна декларация. Достъпът до нея е с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП).

Приходната агенция изпраща и уведомителни имейли до хора, при които е открила несъответствия между посоченото в декларациите и информацията, получена от работодатели или други платци на доходи.

Сред установените случаи са недекларирани или неточно посочени хонорари, средства от Държавен фонд „Земеделие“ и приходи от продажби в интернет, получени през 2025 г. Получателите на подобни съобщения могат да проверят информацията и при необходимост да подадат коригираща декларация до края на септември.

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Допълнителна информация за процедурата е публикувана на сайта и в YouTube канала на НАП. Консултации могат да бъдат получени и от Информационния център на приходната агенция.

Редактор: Цветина Петкова